MİT 18 ülkeden 80 FETÖ'cü teröristi Türkiye'ye paketledi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır. MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi.' dedi.
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