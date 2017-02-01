MİT alarma geçti! 850 pilot araştırılıyor

Türk sivil havacılığının başta THY olmak üzere son yıllarda dünyayı kıskandıracak bir hızla büyümesi beraberinde pilot açığını da getirdi. Pilot açığını karşılamak için şirketler yabancı pilot istihdam etti. Şu anda yaklaşık 700’ü THY olmak üzere özel havayolu şirketleryle birlikte Türkiye’de 850 yabancı pilot görev yapıyor.

MİT İNCELEMEYE ALDI

MİT, havayolu şirketlerinden istihdam ettikleri yabancı pilotların listesini talep etti. MİT’in özellikle Türkiye Cumhuriyetleri’nden gelen yabancı pilotların üzerinde titizlikle durduğu öğrenildi. Bu kararda Reina’yı kana bulayan terörist Abdülkadir Masharipov’un Özbek asıllı olması etkili olduğu belirtiliyor. MİT’in yabancı pilotların DEAŞ’la bağlantıları olup olmadığını araştıracağı belirtiliyor. Güvenlik ve istihbarat güçleri, DEAŞ terör örgütünün Reina saldırısının ardından tıpkı 11 Eylül’de ABD’deki ikiz kulelere düzenlenen saldırı ihtimaline karşı bu önlemi aldığı öğrenildi. (Akşam)