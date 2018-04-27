MİT Müsteşar Yardımcısı Özel adaylık için istifa etti

<p> MİT Müsteşar Yardımcısı Hacı Ali Özel, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.</p> <p> Konya Yunak doğumlu Özel, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. AB başta olmak üzere, kamu yönetimi konusunda uzmanlıkları bulunuyor.</p>
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