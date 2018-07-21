MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ’cü çöpçatan çıktı İstihbaratın Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan'ın polisler arası evlilik için bir internet sitesi kurduğu, 'Dişikuş' isimli bir de çöpçatan sitesi çalıştırdığı belirlendi.