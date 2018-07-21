MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ’cü çöpçatan çıktı
İstihbaratın Ukrayna'da yakaladığı FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan'ın polisler arası evlilik için bir internet sitesi kurduğu, 'Dişikuş' isimli bir de çöpçatan sitesi çalıştırdığı belirlendi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve sosyal medya üzerinden algı operasyonları yürüttüğü tespit edilen Yusuf İnan, Ukrayna'dan getirildiği İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İnan'ın 2010'da 'polisarkadas.com' isimli bir çöpçatanlık sitesi kurduğu öğrenildi. İnan, böylece örgüt üyeleri arasında 'katalog evlilikler' yapılmasını sağlıyordu.
Bu arada Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve FETÖ'nün 'Azerbaycan kasası' olarak nitelendirilen İsa Özdemir de Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Sabah)
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