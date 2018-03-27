MİT TIR'larının durdurulması davasının duruşmaları kapalı yapılacak
Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 'sivil imamı' ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın duruşmaları, dosyadaki bilgi ve belgeler 'devlet sırrı' kapsamında olduğu gerekçesiyle kapalı yapılacak.
- AA
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, duruşmaların kapalı yapılıp yapılmamasına ilişkin taraflara görüşleri soruldu.
Kararını açıklamayan mahkeme heyeti, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin devlet sırrı kapsamında olmasını, Yargıtay'da görülen ana davanın duruşmalarının kapalı yapılmasını dikkate alarak, kamu güvenliği nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 182. maddesi uyarınca duruşmaların kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına (sanık ve avukatlar hariç) karar verdi.
Kararın ardından duruşmada bulunan izleyiciler, sanık yakınları ve basın mensupları salondan çıkarıldı.
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