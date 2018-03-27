MİT TIR'larının durdurulması davasının duruşmaları kapalı yapılacak Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 'sivil imamı' ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın duruşmaları, dosyadaki bilgi ve belgeler 'devlet sırrı' kapsamında olduğu gerekçesiyle kapalı yapılacak.