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MİT ve polisten terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 
 
Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.      
 
Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.      
 

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