MİT'e bombalı saldırı girişimiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Ercan: Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, 'Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz' dedi.