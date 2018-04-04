MİT'in Kosova operasyonu, firari FETÖ'cü Can Dündar'ı korkuttu

MİT tırları olayı ile ilgili devlet sırlarını ifşa etmek ve casusluk yapmak suçlarının faili olarak Almanya'ya sığınan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari FETÖ'cü Can Dündar paniğe kapıldı.



Alman basınına konuşarak Interpol'e seslenen Dündar, "Türkiye'nin başvurularını ciddiyetle ele almalısınız." dedi. Daha önce İspanya'da bir gazeteci hakkında Interpol tarafından tutuklama kararı çıkarıldığını hatırlatan Dündar, kendisinin devlet sırlarını ifşa etmekten ve casusluk yapmaktan yargılandığını unutmuşçasına "gazeteci" sıfatının arkasına sığınarak, "Artık Interpol'ün daha dikkatli olduğunu umuyorum." dedi.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kosova'daki FETÖ'cülere yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyon sonrası panikleyen FETÖ'cü Dündar, "Şimdi Türkiye'nin yeni modası başka ülkelerde operasyon yapıp istedikleri kişileri getirmeye çalışmak. Bunu en son Kosova'da yaptılar." diyerek Türkiye'nin teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlara karşı "Uluslararası hukukun devreye girmesi lazım." ifadelerini kullandı.