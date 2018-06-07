Miting meydanlarında, seçimi kazanırsa TİKA'yı kapatacağını ilan eden Akşener, kendisini yalanladı

İP Genel Başkanı Meral Akşener ittifak kurduğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘çarkçılık’ huyunu aldı. Miting meydanlarında bağıra bağıra ‘kapatacağım’ dediği TİKA ile ilgili gelen tepkiler üzerine ‘Ben kapatacağım demedim’ diyen Meral Akşener tarihi bir çarka imza attı.



KAMERALAR KAYDETTİ



24 Haziran seçimleri öncesi CHP-İP-SP’nin oluşturduğu muhalefet ittifakı vaatlerinde hep hükümetin yaptığı tarihi projeleri ve önemli kurumları kapatma sözü verdi! Bunlardan birisi de Türkiye’nin dünyadaki yüzü, FETÖ’nün kabusu TİKA’ydı. İP Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın mitinginde kameralar önünde şunları söyledi:



KENDİNİ YALANLADI



“TRT’yi kapatacağım. Parasını da sizlere harcayacağım. Sizi oraya giden vergilerden kurtaracağım. O gereksiz kurumların hepsini kapatacağım. O TİKA’lar var ya..” Ancak Akşener büyük tepki gelince önceki gün tıpkı ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi çark etmeye başladı. Akşener, yaptığı yeni açıklamada “Ben TİKA’yı kapatacağım demedim” diyerek kendini yalanladı!



HDP DE GÜL'Ü İSTEMİŞ



İP cumhurbaşkanı adayı Meral Akşaner katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili itiraflarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde Abdullah Gül’ün adaylığının bir grup tarafından kendilerinden istendiğini belirten Akşener “HDP’nin de içinde yer aldığı İP, CHP ve SP’nin de bir araya gelerek hepimizin Abdullah Gül’ü çatı aday göstermemiz istendi. Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül’ü çatı aday olarak istediler. HDP’nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum” dedi.



BÜTÇE YALANI ORTAYA ÇIKTI



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, TİKA bütçesinin İP lideri Meral Akşener’in iddia ettiği gibi 4 milyar dolar değil, TBMM’de kabul edilen bütçesinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğunu bildirdi.



TİKA BEREKETLİDİR



Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çam, “Artık vacip oldu.Etrafımızda TİKA’nın bütçesi 4 milyar dolar diye iddia ediliyor. Bu yaklaşık 18,5 milyar lira eder” ifadesini kullandı. Çam, şöyle devam etti: “TBMM’de onaylanmış bütçeye bakılırsa TİKA’ya 2017’de Maliye’den tahsis edilen bütçe 304 milyon lira, yani 65 milyon dolar. Yani iddia edilen rakamın yüzde 3’ü. TİKA’nın parası bereketlidir.”



(Akşam)