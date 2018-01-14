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Makina Kimya ASELSAN gibi yapılanacak

Son dönemde yıldızı parlayan ASELSAN, üretim, istihdam ve ihracattaki başarısıyla mühimmat fabrikası Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) model olacak.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli silah ve yerli mühimmat üretimi konusunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hafta içinde AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında, savunma sanayine ilişkin önemli tespitler yaptığı öğrenildi.

AK Parti Milletvekili Ramazan Can, toplantıda söz alarak, “Mühimmatı büyük oranda dışarıdan alıyoruz. MKE bunu karşılayacak kapasitede, ama engellerle karşılaşıyor. TSK’dan emekli bazı askerler, savunma sanayi şirketlerinin danışmanlığını yapıyor. MKE’den alınabilecek mühimmat yerine, bu lobi, onlardan alınmasını sağlıyor.” diye konuştu.

MKE’de çok hantal bir yapı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu yapı ile kurumdan bir şey çıkmaz. Oraya el atacağız. Savunma Sanayii Müsteşarlığını Cumhurbaşkanlığına bağladık. MKE’nin yeniden yapılandırılması sağlanacak. TAİ gibi, ASELSAN gibi bir yapıya kavuşturulacak.” dediği öğrenildi.

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