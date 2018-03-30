MKEK, MPT-76 teslimatını tamamlamaya hazırlanıyor

MKEK’in sözleşmesi 20 bin tüfek üretimini kapsıyor ve Kurum TSK’dan gelecek talebe göre en geç mayıs ayına kadar kalan 6 bin 500 tüfeği teslim etmeyi planlıyor. Böylece MKEK 2018’in ikinci yarısına gelmeden teslimat programını tamamlamış olacak.
(C4Defence)
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