MKEK, MPT-76 teslimatını tamamlamaya hazırlanıyor

MKEK’in sözleşmesi 20 bin tüfek üretimini kapsıyor ve Kurum TSK’dan gelecek talebe göre en geç mayıs ayına kadar kalan 6 bin 500 tüfeği teslim etmeyi planlıyor. Böylece MKEK 2018’in ikinci yarısına gelmeden teslimat programını tamamlamış olacak.

(C4Defence)