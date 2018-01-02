Mobil Okul Timleri öğrencileri zehirden kurtardı
Avcılar'da, hazırladıkları 60 fişek kokaini okul önlerinde öğrencilere satmaya hazırlandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Mobil Okul Timleri (MOT), bir ihbar üzerine Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'ndeki metruk bir binada arama yaptı.
Aramada 60 fişek kokain bulundu. Söz konusu adreste gizlenen ekipler, uyuşturucuyu almaya gelen B.A, N.S, M.K. ve S.K'yı yakaladı.
İlçede esnaflık yaptıkları öğrenilen şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi okul önlerinde satmaya hazırlandıkları belirtildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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