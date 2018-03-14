Moda avcılarının yeni Takı’ntısı

Özenle hazırladığı rengarenk butik tasarımları şıklık trendine dönüştüren Ezgi’nin Panayırı, popüler olacak takılara da farklı bir bakış açısıyla yön veriyor

Günün her saatine eşlik edecek takılar tasarlayan Ezgi’nin Panayırı, çocukluğunda hayalini süsleyen masal kahramanlarını hayal gücüyle birleştirerek ustaca bir arada kullanıyor.

Tilkiden pandaya, kediden köpeğe, dönemine damga vuran ressam Frida Kahlo’ya kadar ürünler tasarlayan Ezgi’nin Panayırı, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine alternatif trendler sunuyor.

Günlük tarzda kıyafetleri tamamlayan tasarımlarla dikkat çeken Ezgi’nin Panayırı, gece daveti ve akşam etkinlikerinde de dikkat çekiyor. Ezgi’nin Panayırı, natürel ve kişiye özel trendleri ürülerine yansıtıyor.

Moda avcıları bu seçenekleri ‘ezgininpanayiri’instagram adresinden takip ediyor.