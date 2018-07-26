Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mogan Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Göl kıyısındaki sazlıklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetlenen ve ahşap yürüyüş yoluna sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Fatih Duruay ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan atamalara ilişkin kritik açıklama

Başkan Erdoğan´dan atamalara ilişkin kritik açıklama

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA