Mono İnşaat, Bağdat Caddesi’ne 2 yeni dönüşüm projesi daha kazandıracak

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe 27 yılık bir tecrübeye sahip Mono Mimarlık; gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlarla sektörün tüm alanlarına imzasını atarken kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor. İstanbul’da Bağdat Caddesi ve civarını kapsayan bölgede bugüne kadar 110.000.000 TL’lik bir yatırımla, toplam 55 bin metrekarelik bir alanın dönüşümüne imza atan şirket, son olarak Suadiye ve Fenerbahçe’de geliştirdiği 2 yeni projeyle de kentsel dönüşümdeki tecrübesini bir kez daha kanıtlıyor.

En yeni teknolojiler ve en kaliteli malzemeler kullanılarak inşa edilen projeler, mimari ve mühendislik açısından sunduğu üst düzey kalite ile de dikkat çekiyor. Sahil ve Bağdat Caddesi arasında yer alan merkezi konumuyla dikkat çeken Suadiye Akın Sokak'taki proje; 2+1, 3+1,3+1 dubleks ve 4+2 dubleks dairelerden oluşuyor. Büyüklükleri 102 metrekare ile 287 metrekare arasında değişen deniz manzaralı daireler, 1 milyon 600 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fenerbahçe Egemen Sokak'taki proje ise 1+1, 2+1 ve 4+2 dubleks dairelerden oluşuyor. Büyüklükleri 75metrekare ile 240 metrekare arasında değişen daireler 975 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yatırımcı talepleri 2 projeyi doğurdu

Kentsel dönüşüm projelerini ticari bir faaliyet olarak değil, bölgenin mimarisiyle sosyo-kültürel dokusunu da ele alarak planladıklarına değinen Hulusi Zeren, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Kentsel dönüşümün ticari kaygı güdülerek yapılması, kalite standartlarını düşürdü ve yatırımcı memnuniyetsizliklerini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında biz Mono Mimarlık İnşaat olarak müşterilerimizden aldığımız güvenle doğru bildiğimiz yoldan ilerlemeyi seçtik. Dolayısıyla yatırımcı taleplerinde son dönemde ciddi artış yakaladık. İnşaatı süren 2 yeni projemiz de bu artan talebin bir yansımasını oluşturuyor.“