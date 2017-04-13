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Motosiklet hırsızları yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde motosiklet hırsızlıklarına karışan 4’ü çocuk 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göz atına alınan şahısların 4 farklı hırsızlığa karıştıkları belirtildi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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  İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Torbalı ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptığı çalışma kapsamında motosiklet hırsızlığı olayına karışmış 4’ü çocuk 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucu  M.M.R , B.A., Ş.Ç. isimli  çocukların çaldıkları motosikletin diğer şüpheli şahıslar M.R.R., M.H.R tarafından F.Ö. isimli sahsa sattıkları öğrenildi. Ayrıca aynı şahısların benzer 4 farklı hırsızlık olayına da karıştıkları tespit edildi.

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