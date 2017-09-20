Motosikletle geldiler, balkonda oturan yaşlı adamın suratına kezzap döküm kaçtılar... O anlar kamerada
Adana’da, kimliği belirsiz iki kişi evinin balkonunda oturan yaşlı adamın suratına kezzap döküp kaçtı. Suratı yanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.
- İHA
Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60061 sokakta müstakil evin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar evinin balkonunda oturup çevreyi izliyordu. Bu sırada motosikletti iki kişi Sabırlar'ın yanına geldi. Kimliği belirsiz iki kişiyi Sabırlar'ın suratın iki bardak kezzap dökerek motosiklete binip olay yerinden hızla kaçtı.
Yardım çığlıkları atan adamın imdadına komşuları yetişti. Komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Suratı yanan yaşlı adam Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.
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