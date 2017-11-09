Motosikletli sürücünün polise çarpma anı
Denizli'de motosiklet sürücüsünün trafik polisine çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda görev yapan trafik polisi Özcan Güler, bir motosiklet sürücüsünün evraklarını kontrol etmek istedi.
Evraklarını vermeyen sürücü, hızla hareket ederek Güler'e çarptı. Polis memuru yere düşerken meydanda bekleyen diğer polisler motosikletliyi durdurmak istedi ancak sürücü hızla uzaklaştı.
POLİS YARA ALMADAN KURTULDU
Gülay olaydan yara almadan kurtulurken kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Sürücünün motosikletiyle trafik polisine çarpma anı MOBESE tarafından kaydedildi.
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