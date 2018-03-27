Mozart sadakati besteledi: Cosi Fan Tutte Akmerkez’de

Bir Akmerkez klasiği haline gelen Metropolitan opera geceleri Mart ayının son günü Mozart’ın Cosi Fan Tutte eseriyle devam ediyor. Akmerkez CinemaPink’in ev sahipliği yaptığı iki perdelik opera,31 Mart Cumartesi günü saat 19.55’te İstanbul seyircisinin karşısına çıkacak.İlk kez 1790 yılında Viyana’da sergilenen komedi-operada kadın-erkek ilişkileri ve eşler arasındaki sadakat kavramı işleniyor.

Operada, iki genç adam Guglielmo ve Ferrando, nişanlılarının sadakatleri üzerine Don Alfonso ile bahse girerler ve askere çağrıldıkları bahanesiyle nişanlıları Fiordiligi ve Dorabella ile vedalaşırlar. İki genç adam daha sonra kılık değiştirerek geri dönerler ve birbirlerinin nişanlılarını baştan çıkarmaya çalışırlar. Genç kadınlar ise nişanlılarının savaşta öldüğünü düşünürler ve sonsuza kadar yas tutmaktan vazgeçer.