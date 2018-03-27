Mozart sadakati besteledi: Cosi Fan Tutte Akmerkez’de
Lorenzo Da Ponte’nin kaleminden, Mozart’ın bestelediği aşk ve sadakatin işlendiği bir komedi klasiği ‘Cosi fan tutte’ İstanbullu opera severlerle buluşuyor. New York Metropolitan Opera’nın sahneye koyduğu eser 31 Mart Cumartesi günü saat 19.55’te canlı yayınıyla Akmerkez CinemaPink’te izleyici karşısına çıkacak.
Bir Akmerkez klasiği haline gelen Metropolitan opera geceleri Mart ayının son günü Mozart’ın Cosi Fan Tutte eseriyle devam ediyor. Akmerkez CinemaPink’in ev sahipliği yaptığı iki perdelik opera,31 Mart Cumartesi günü saat 19.55’te İstanbul seyircisinin karşısına çıkacak.İlk kez 1790 yılında Viyana’da sergilenen komedi-operada kadın-erkek ilişkileri ve eşler arasındaki sadakat kavramı işleniyor.
Operada, iki genç adam Guglielmo ve Ferrando, nişanlılarının sadakatleri üzerine Don Alfonso ile bahse girerler ve askere çağrıldıkları bahanesiyle nişanlıları Fiordiligi ve Dorabella ile vedalaşırlar. İki genç adam daha sonra kılık değiştirerek geri dönerler ve birbirlerinin nişanlılarını baştan çıkarmaya çalışırlar. Genç kadınlar ise nişanlılarının savaşta öldüğünü düşünürler ve sonsuza kadar yas tutmaktan vazgeçer.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.