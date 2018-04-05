MPİ Süper Loto çekilişi 5 Mart sonuçları kazanan numaralar Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Süper Loto çekilişi 5 Mart sonuçları kazanan numaralar MPİ Süper Loto çekiliş bileti sorgulama işlemi ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Birinci devrini gerçekleştiren Süper Loto’da 5 bilen 93 talihli 5 bin 826 lira 25 kuruş, 4 bilen 4 bin 535 talihli 128 lira 15 kuruş ve 3 bilen 77 bin 26 talihli de 13 lira 5 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtımı yapıldı. Kamuya KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş aktarım yapıldı. Süper Loto’da bugün 546’ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen olmadı. 1 milyon 741 bin 248 liraya ulaşan büyük ikramiye tutarı, bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 7, 8, 15, 16, 23 ve 24 oldu. Milli Piyango İdaresi MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve mpi.gov.tr sorgulama ekranı...



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Süper Loto sonuçları 21.15'te canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinde yayınlanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan link üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...



GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANAN NUMALAR



Geçen hafta iki kişiye yüz binlerce lira dağıtan Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24 - şeklindeydi. Bu hafta Süper Loto'yu kazanan olmadı ve 1.741.248,80 TL'lik büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.







Milli Piyango İdaresinin 5 farklı kazanç siteminden biri olan ve en yüksek ikramiye dağıtan şans oyunu olan Süper Loto'nun 29 Mart 2018 545. haftasının çekiliş sonuçları açıklandı.Saat 21.15'te canlı olarak resmi siteden yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24 - şeklindeydi.



1. DEVİR



Süper Loto'nun 545. haftasında 6 şanslı numarayı kimse bilemedi. 1.741.248,80 TL'lik büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen şanslı kişiler ise 5.826,25 TL kazandı.









GEÇEN HAFTA İKİ KİŞİ MİLYONER OLDU



Süper Loto'nn geçen haftaki sonuçlarında büyük ikramiye İzmir / Torbalı ve Samsun / İlkadım'dan iki kişiye çıktı. Talihliler 1 milyon 894 bin 678 lira 55 kuruş kazandı. 5 bilen 49 kişiyse 12 bin 547 lira 55 kuruşun sahibi oldu.



SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişlerinde en fazla çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52



SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler ve büyük ikramiye kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.







SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Süper Loto çekiliş kuponu, 6 kolondan oluşur. Her kolonda da 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Kolonlardan 6 tane sayı seçilip işaretlenerek kolonlar doldurulur. Doldurulan, oynanan her kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolonun altında bulunan ‘İptal’ kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan sayılar için, kuponun sol tarafında bulunan çoklu çekiliş seçeneği kullanılarak da 2, 3 ve 4 çekiliş için aynı sayıların oynanması sağlanabilir.



SÜPER LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Süper Loto oyununda devir sınırlaması bulunmamaktadır.



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.