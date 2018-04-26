MPT-55'e daha güçlü mermi geliyor
Makina ve Kimya Kurumu Enstitüsünün (MKEK) 5.56 kalibredeki Milli Piyade Tüfeği MPT-55’in mermisi geliştiriliyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen talep doğrultusunda mermiye polimer başlık eklendi. Yeni mermilerle yapılan testin sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. 5.56 kalibredeki mermisiyle MPT 76’ya göre daha hafif olan MPT-55’yi özel kuvvetler daha çok meskun mahal operasyonlarında tercih ediyordu.
Kara Kuvvetleri ise, MPT-55’i hafif olduğu için kullanmak istiyor, ancak kırsalda uzak mesafe atışlarda gücü azaldığı için endişe taşıyordu. Bu gelişme ile polimer başlıklı mermi atan MPT-55’in yakında Kara Kuvvetleri’nin envanterine gireceği öğrenildi.
Öte yandan MKEK, MPT-76’ya ait teslimat Mayıs ayına kadar tamamlamayı planlarken MKEK yetkililerinin, 26 bin 500 adet MPT-76 için daha sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. MPT-55 için de bugüne kadar 40 bin adedinin satışı karara bağlandı. Bu tüfeklerin yıl sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor.
(C4Defence)
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