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MPT-55'e daha güçlü mermi geliyor

Makina ve Kimya Kurumu Enstitüsünün (MKEK) 5.56 kalibredeki Milli Piyade Tüfeği MPT-55’in mermisi geliştiriliyor

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen talep doğrultusunda mermiye polimer başlık eklendi. Yeni mermilerle yapılan testin sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. 5.56 kalibredeki mermisiyle MPT 76’ya göre daha hafif olan MPT-55’yi özel kuvvetler daha çok meskun mahal operasyonlarında tercih ediyordu.
 
Kara Kuvvetleri ise, MPT-55’i hafif olduğu için kullanmak istiyor, ancak kırsalda uzak mesafe atışlarda gücü azaldığı için endişe taşıyordu. Bu gelişme ile polimer başlıklı mermi atan MPT-55’in yakında Kara Kuvvetleri’nin envanterine gireceği öğrenildi.
 
Öte yandan MKEK, MPT-76’ya ait teslimat Mayıs ayına kadar tamamlamayı planlarken MKEK yetkililerinin, 26 bin 500 adet MPT-76 için daha sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. MPT-55 için de bugüne kadar 40 bin adedinin satışı karara bağlandı. Bu tüfeklerin yıl sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor.
 
(C4Defence)

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