MPT-76'dan sonra KCR-556 geliyor

MPT-76 üretilip testleri başarıyla geçtikten sonra TSK'ya teslimatı başlamıştı. Şimdi de KCR-556 milli piyade tüfeği TSK'nın emrine girmek için testler de boy gösteriyor.

Kale Grubu tarafından geliştirilen KCR-556 (5,56 mm NATO)-kalibre tüfeğin kabul testlerinin bu ay içinde bitmesi hedefleniyor. Testler bittikten sonra Kale Grubu tüfekleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak.

Yerli ve milli olarak Jandarma için üretilen 5.56 mm kalibreye sahip KCR-556 tüfeği, üzerinde ASELSAN üretimi VOLKAN görüş sistemi ile Jandarma tarafından test edilmekte.