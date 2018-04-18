Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MPT-76'dan sonra KCR-556 geliyor

Kuala Lumpur'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) 2018 savunma fuarında Janes'a konuşan bir yetkili, MPT-76 yerli piyade tüfeğinden sonra şimdi de KCR-556 milli piyade tüfeği TSK'nın emrine girmek için testlere başlandığını bildirdi.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MPT-76 üretilip testleri başarıyla geçtikten sonra TSK'ya teslimatı başlamıştı. Şimdi de KCR-556 milli piyade tüfeği TSK'nın emrine girmek için testler de boy gösteriyor.
 
 
 Kale Grubu tarafından geliştirilen KCR-556 (5,56 mm NATO)-kalibre tüfeğin kabul testlerinin bu ay içinde bitmesi hedefleniyor. Testler bittikten sonra Kale Grubu tüfekleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak.
 
 
Yerli ve milli olarak Jandarma için üretilen 5.56 mm kalibreye sahip KCR-556 tüfeği, üzerinde ASELSAN üretimi VOLKAN görüş sistemi ile Jandarma tarafından test edilmekte.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA