MPT-76'dan sonra KCR-556 geliyor
Kuala Lumpur'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) 2018 savunma fuarında Janes'a konuşan bir yetkili, MPT-76 yerli piyade tüfeğinden sonra şimdi de KCR-556 milli piyade tüfeği TSK'nın emrine girmek için testlere başlandığını bildirdi.
- star.com.tr
MPT-76 üretilip testleri başarıyla geçtikten sonra TSK'ya teslimatı başlamıştı. Şimdi de KCR-556 milli piyade tüfeği TSK'nın emrine girmek için testler de boy gösteriyor.
Kale Grubu tarafından geliştirilen KCR-556 (5,56 mm NATO)-kalibre tüfeğin kabul testlerinin bu ay içinde bitmesi hedefleniyor. Testler bittikten sonra Kale Grubu tüfekleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak.
Yerli ve milli olarak Jandarma için üretilen 5.56 mm kalibreye sahip KCR-556 tüfeği, üzerinde ASELSAN üretimi VOLKAN görüş sistemi ile Jandarma tarafından test edilmekte.
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