Mr. No ‘Geri Dönüşüm Doğaya Vefa’ ödülü aldı Dardanel güvencesiyle lezzet ve sağlığı bir arada sunan Mr. No, Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği Geri Dönüşüm Doğaya Vefa Projesi’nden ödül aldı. Geri dönüşüm projesi kapsamında en çok atık ambalajı geri dönüşüme kazandıran firmalar arasına giren Mr. No, 170 ağacın kesilmesini de önlemiş oldu.