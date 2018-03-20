Mr. No ‘Geri Dönüşüm Doğaya Vefa’ ödülü aldı
Dardanel güvencesiyle lezzet ve sağlığı bir arada sunan Mr. No, Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği Geri Dönüşüm Doğaya Vefa Projesi’nden ödül aldı. Geri dönüşüm projesi kapsamında en çok atık ambalajı geri dönüşüme kazandıran firmalar arasına giren Mr. No, 170 ağacın kesilmesini de önlemiş oldu.
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi’sinde 6 bin metrekare kapalı alanda yıllık 55 milyon sandviç üretim kapasiteli Mr. No, yaşanabilir bir dünya amacıyla doğa için çalışmalarına devam ediyor. Ümraniye Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Geri Dönüşüm Doğaya Vefa Projesi’ kapsamında atık ambalajların geri dönüşümüyle 170 ağacın kesilmesini engelleyen Niyazi Önen Gıda San. A.Ş (Mr. NO) geri dönüşüme en çok katkı yapan firmalar arasında ödülünü aldı.
Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, Mr. No’nun ödülünü Şirket Müdürü Engin Yalçın aldı.
Ödül töreninde Mr. No’nun doğaya ve çevreye olan katkılarını anlatan Engin Yalçın, “Mr. No olarak üretim aşamalarımızda her zaman doğaya ve çevreye saygılı olmak için çalışıyoruz. Dünyamızın enerjisi sınırlı ve var olan enerjiyi ve hammaddeyi bilinçli olarak kullanmalıyız. Ümraniye Belediyesi’nin başlatmış olduğu projeye ilk gününden itibaren büyük bir heyecanla destek veriyoruz. Yüzlerce firmanın katıldığı projede en çok atık ambalajı geri dönüşüme kazandıran firmalar ödül aldı. Burada bizim için en büyük ödül ise geri kazandırdığımız ambalajlar sayesinde 170 ağacın kesilmeyeceğini bilmek oldu” dedi.
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