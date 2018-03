MSB 2018 uzman erbaş alımı son dakika duyurusu MSB başvuru sonucu çağrı nereden kontrol ediliyor

MSB 2018 uzman erbaş alımı ile ilgili son dakika duyurusu MSB başvuru sonuçları açıklandı mı MSB'nin yayınladığı çağrı nereden kontrol edilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapacağı uzman erbaş alımları hakkında seçim aşamalarına çağrı duyurusu yayımlandı. 2018 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş seçim aşamalarına çağrı duyurusu yayımlandı. MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş temini duyurusun detayları haberimizde. Duyurunun ardından söz konusu ilana başvuru yapan adaylar, başvurularının olumlu olup olmadığını sorgulamak istiyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2018 yılı için istihdam edilecek uzman erbaş alımları için seçim aşaması duyurusunu açıkladı. MSB, 2 Nisan-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlandığının bilgisini duyurdu. İşte MSB 2018 uzman erbaş alımı ile ilgili detaylar...







1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2018 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında 02 Nisan-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.



2. Uzman Onbaşı sınavları 02 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Uzman Çavuş sınavları 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır.



3. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda hazır bulunacaklardır.



4. Seçim Aşaması Faaliyetleri;



a. Yazılı sınav, Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.



b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.



ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.



5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.



6. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.



7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.



8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.



9. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.



10. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.



11. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek(kumanya) ve su ikramında bulunulacaktır.



Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Genel ağ (internet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/Ankara) geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.



(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.



(3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.



d. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-1’de belirtilen tarihte www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.



4. SEÇiM AŞAMALARI



a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci ön başvuru, başvuru (istenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır. Ön başvurusunu yapan, belirtilen taban puan üzerinde KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı alınacak personel sayısının altı katına kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.



b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?



(1) Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; mülakat sınavları ise MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.



(2) Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat sınavı tarihleri Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.



(3) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Ulaşım: Otobüsle AiTi’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.



c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik

Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).



(1) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,



(2) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,



(3) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,



(4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet,



KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi, Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Bşk.lığına gelinebilir. (Mesafe 400m.)



(5) Erkek Adaylar için;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,



(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya

Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı sureti,



(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı sureti,



(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (iehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),



(7) iş Talep Formu (Adaylar mavi tükenmez kalemle doldurup imzalayacaklardır.)



(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 3(üç) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf

yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)



(9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, (10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).



ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?



(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.



(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.



(b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not

alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.



(3) Mülakat sınavı (Görüşme):

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.



(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.



d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.



(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir.



(3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken

hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.



(4) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek)

tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).



e. Sonuçların Duyurulması ve Sağlık Muayene işlemleri Nasıl Yapılacaktır?



(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.



(2) Adayların sağlık raporu işlemleri için, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.



(3) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna gore; Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (il Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem

hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.



(4) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri

sonlandırılacaktır.



f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.



(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.



(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.



5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALiMATI

a. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.



b. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul

edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.



c. Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.