MSB askeri okullara öğrenci alımı 2018 MSB askeri okul öğrenci başvuru işlemi ve şartları

Millî Savunma Bakanlığı'na MSB bağlı askeri okullara öğrenci alımı nasıl yapılacak? 2018 MSB askeri okul öğrenci başvuru tarihi ne şartları nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında ilk kez uygulanacak sınav sistemine yönelik Millî Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Askeri okullara öğrenci alımı ile ilgili detaylar belli oldu. Millî Savunma Bakanı Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi. İşte MSB askeri okullara öğrenci alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları ile ilgili detaylar...



Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında ilk kez uygulanacak sınav sistemine yönelik Millî Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Millî Savunma Bakanı Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.







Basın toplantısında bu yıl askeri okullara öğrenci alımında ilk kez uygulanacak olan yeni sınav sistemi kamuoyu ile paylaşıldı.



Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurular 9 Ocak 2018 tarihinde başlaycak.







Başvurular 9 Ocak 2018 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında www.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.



Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurular 9 Ocak 2018 tarihinde başlaycak.







Başvurular 9 Ocak 2018 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında www.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.