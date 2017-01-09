MSB: DEAŞ hedefleri akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nda, akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile DEAŞ hedeflerinin imha edilme görüntülerini paylaştı.
- DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan görüntüyle birlikte "Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ hedefleri, sivil hassasiyet gözetilerek akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor" denildi.
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