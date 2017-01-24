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MSB: MKE’nin geliştirdiği topçu roketi terörle mücadelede aktif olarak kullanılıyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketinin iç ve dış operasyonlarda terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Makine Kimya Endüstri Kurumu’nun geliştirdiği 122 mm topçu roketinin terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanıldığı kaydedildi.
 
Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi iç ve dış operasyonlarda terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılıyor.” 
 
 
 

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