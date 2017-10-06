MSKÜ’den 38 kişi FETÖ soruşturmasında görevden uzaklaştırıldı

Üniversite Türk Evi’nde basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Harmandar, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY ile mensubiyeti, irtibatı ya da iltisakı olan üniversite çalışanlarının durumlarının ivedilikle değerlendirilmesi ve ilgililer hakkında işlem yapılarak sonucundan bilgi verilmesi için YÖK tarafından talep edildiğini açıkladı. Rektör Harmandar, “YÖK tarafından 19 Temmuz’da bize iletilen talep sonrası tüm birimlerimize bu örgüt ile ilgili bağı bulunanların rektörlüğümüze bildirilmeleri istendi. 21 Temmuz 2016 tarihinde 11 kişilik bir değerlendirme komisyonu oluşturularak FETÖ/PDY mensubiyeti. İrtibatı ve iltisakı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında soruşturma açılması ve görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildi” dedi.

183 personel hakkında soruştu açıldı

Haklarında soruşturma açılmasına karar verilen kişiler için de değerlendirme komisyonunca 26 Temmuz’da 3 profesörden oluşan soruşturma komisyonunun tüm personel hakkında soruşturma yürüttüğünü açıklayan Rektör Harmandar, “Bugüne kadar 183 personel hakkında soruşturma açılmış olup, 50 personel hakkında aynı zamanda görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. 183 kişi hakkında açılan soruşturmalardan 169 kişinin soruşturması tamamlandı. Tamamlanan soruşturmalar sonrasında 39 personel kamu görevinden çıkarıldı, kamu görevinden çıkarılan bir personelimiz KHK ile görevine iade edilmiştir. 131 personelimiz hakkında ise herhangi bir irtibat ya da iltihak tespit edilmeyerek soruşturmalar tamamlanmıştır. 14 personelimiz hakkında halen soruşturmalar devam etmekte olup, bu personelden dördü hakkında uzaklaştırma tedbiri devam etmektedir” dedi.

“Hain darbe girişimi öncesi tedbirleri aldık”

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Harmandar, MSKÜ’de diğer üniversiteler ile kıyaslandığında FETÖ bağlantısı olan personel sayısının düşüklüğüne dikkat çekerken, “Üniversitemize 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Üniversitemize atanmak ya da naklen geçiş yapmak isteyen kişiler detaylı olarak incelenmiş, durumundan şüphelenilen kişilerin kuruma girişine yasal zeminde izin verilmemiştir” dedi.

“İftira ve iddialar asılsız çıktı”

Rektör Harmandar 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde verilen mücadelenin etkin bir şekilde sürmüş olma sına rağmen bazı kişilerin OHAL dönemini fırsat bilerek kurumun işleyişini sekteye uğratmak ve terör ile gerçek bağı olanları tespit etmeyi zorlaştırmak pahasına asılsız iddialarda bulunulduğunu söyledi. Rektör Harmandar, “Söz konusu iddialara ilişkin, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın talimatı üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından da incelemeler yapılmış ve sonucunda iddiaların asılsız ve iftira olduğu ortaya çıkmıştır. Üniversitemiz tüm çalışanları ve yönetimiyle FETÖ/PDY olmak üzere devletimizin bekasına kast eden tüm yapı ve örgütlerle mücadelesini sürdürmeye devam edecektir” dedi.