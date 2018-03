MSÜ 2018 sınav sonuçları ÖSYM sorgula Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımı sınav sonucu ais.osym.gov.tr

2018 MSÜ askeri öğrenci alımı 18 Mart sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımı sınav sonucu açıklandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak? Yerleştirme koşulları neler olacak? Sınav değerlendirmeleri nasıl olacak? Kaç puan şartı var? Sınav itiraz hakkı var mı? soruları araştılan konular arasında. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) komutan yetiştirmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesine Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci alımı için ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde gerçekleştirildi. MSÜ giriş sınavı saat 10.15'te başladı ve 135 dakika sürdü. Sınava giren öğrenci adaylar şimdi de MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gerçekleştirilen sınavın sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak. ÖSYM tarafından MSÜ askeri okul başvuru işlemleri bilindiği üzere 9 Ocak - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Gençlere, üniversite eğitimini askeri okullarda yaparak subay ve astsubay olma şansını tanıyan Milli Savunma Üniversitesi, mülakat bilgilerini ve yaş sınırını kılavuz dahilinde açıkladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında MSÜ tarafından öğrenci alımı için düzenlenen sınavın sonuçları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açılması bekleniyor.



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav soruları ve cevapları için adayların araştırması başladı. MSÜ sınav sonuçları öncesinde subay ve astsubay adaylarının kontrol etmek isteyeceği Milli Savunma Üniversitesi soruları ve cevapları, ÖSYM internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.







MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Sınava girecek adayları yakından ilgilendiren MSÜ Sınav yerleri ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranına günler öncesinde erişti. Bilindiği üzere bugün saat 10:15’te yapılan ve 135 dakika süren sınavda MSÜ giriş yerlerinin açıklanmasıyla birçok Milli Savunma Üniversitesi adayı ÖSYM'nin sistemine akın etmişti ve şimdi de MSÜ sınav soruları ve sonuçları araştırılan konular arasında. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. 18 Mart günü gerçekleşen MSÜ sınava ait sonuçlar ise 12 Nisan 2018 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.







Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.







YAZILI SINAVDA NELER SORULDU?



Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.



Milli Savunma Üniversitesi harp okulu başvuru işlemi sonrasında mülakat ve sınav nasıl olacak



* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;



- MSÜ-SAYISAL (SA),



- MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),



- MSÜ-SÖZEL (SÖ),









SINAVIN SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?



Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.



Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:



- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.



- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.



- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.









HANGİ BÖLÜMLER VAR?



Askeri eğitimin bünyesinde toplandığı MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.



Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu,

Tuzla'da Deniz Harp Okulu,

Yeşilköy'de Hava Harp Okulu,

Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu,

İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri,

Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,

Müşterek Harp Enstitüsü,

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü,

Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü,

Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü,

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.



120 çoktan seçmeli soru



Temel yeterlilik testi ağırlığında olacak sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru soruldu.









Astsubaylar ve subaylar için tek sınav



Astsubaylar ve subaylar için tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacak. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını belirten Bakan Canikli, başvuruların yarın başlayacağı müjdesini verdi.



Canikli, dış kaynaktan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 Astsubay yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı.





TERCİHLER 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK



* ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapıldı. 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.



Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.



YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?



Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;



- Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,







- Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,



- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,



- Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,



- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.



FİZİKİ YETERLİLİK MÜLAKATINDA PERFORMANS KOŞULLARI NELER OLACAK ?

Fiziki yeterlilik mülakatına katılım sağlayacak olan kadın ve erkek adayların barfikste açık tutuşta bekleme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu performansları değerlendirilecek. İşte, kadın ve erkek adaylarda aranan performans koşulları;

Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4’ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.



Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.



HANGİ OKUL HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE ALACAK?

Harp Okulları bünyesinde yer alan her branşın puan türleri farklı olacak. İşte, İstediğiniz okula girebilmek için hangi puan türlerine sahip olmanız gerektiğini ifade eden tablo;







Adayların başvurusunu tamamlaması ve tercihlerini gerçekleştirmesinin ardından, 11 Haziran 2018 tarihinde başvurusu kabul edilenlerin ilanı gerçekleştirilecek.



* 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,



* Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.



BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK



Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.



Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.



Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.



ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?



*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,



*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.



ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK



2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,



Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.



HEM ASTSUBAY MYO HEM DE HARP OKULUNA BAŞVURU YAPILABİLECEK



Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.



BOY VE KİLO DENGESİ NASIL OLACAK?



Boy ve kilo tablosunu kılavuzun içerisinde yayımlayan MSÜ, detayları tablo olarak paylaştı;



1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.



2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.



3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.



4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.



5) Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.