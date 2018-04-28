MSÜ tercih başvuru işlemi 2018 MSÜ tercih kılavuzu başvuru şartları msb.gov.tr

MSÜ 2018 tercih kılavuzu yayında! MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri öğrenci alımı MSÜ tercih süresi ne zaman sona erecek? Tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? soruların yanıtları haberimizde. Milli Savunma Üniversitesi, (MSÜ) tercihleri devam ediyor. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri 24 Nisan Salı günü itibariyle başladı. Yayına giren 2018 MSÜ tercih kılavuz bilgilerine göre; Milli Savunma Üniversitesi, tercih işlemleri 24 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. MSB Pertem üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek olan tercihler, değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte sonuç bilgisiyle öğrencilerin erişimine açılacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İşte MSÜ 2018 tercih kılavuzu ve işlemleri..



MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



MSÜ tercihleri, Milli Savunma Bakanlığı PERTEM sistemi üzerinden yapılacak. Sistemdeki yoğunluk dolayısıyla tercih işlemleri yavaş işleyebiliyor.



MSB GİRİŞ EKRANI

MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN





BOY VE KİLO DENGESİ NASIL OLACAK?



Boy ve kilo tablosunu kılavuzun içerisinde yayımlayan MSÜ, detayları tablo olarak paylaştı;



1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.



2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.



3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.



4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.



5) Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.









BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK



Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.



Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.



Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.



ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?



*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,



*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.



ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK



2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,



Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.



MSÜ 2018 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



2018 MSÜ sınav sonuçlarının belli olmasının ardından, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da açıklığa kavuştu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek.



İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.



Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.



Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.



Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.



300 BİN KİŞİ BAŞVURDU



Toplam 300 bin 856 kişinin başvuruda bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren aday sayısı, ÖSYM verilerine 293 bin 432 olarak yansıdı. Sınava girmeyen adayların sayısı 7 bin 424 olarak açıklanırken, 183 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.



ÖSYM, sınavla ilgili ortalama ve standart sapma verilerini açıkladı;



Türkçe'de 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 15,101 olurken, standart sapması 9,043;

Sosyal Bilimler'de 25 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 4,853, standart sapması 3,713;

Temel Matematik'te 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 8,169, standart sapması 9,223;

Fen Bilimleri'nde 20 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 3,012, standart sapması 4,284;



Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’nün 2018-Milli Savunma Üniversitesi (2018 MSÜ) Askeri öğrenci aday belirleme sınavı sonuçlarının ardından tercih işlemleri ile ilgili duyuru yayımladı.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ‘’2018-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı” sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi AİS internet adresinden ilan edildiği belirtildi.

2018 MSÜ sınavına katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.2018 MSÜ subay ve astsubay öğrenci alımı için yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi internet sitesinden ilan edileceği da ayrıca belirtildi. Kaynak: Milli Savunma Üniversitesi 2018 MSÜ Subay-Astsubay Öğrenci Alımı Tercih Duyurusu Yaptı