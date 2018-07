MTV araç vergi borcu ödeme işlemi 2018 GİB MTV ödeme borç sorguma ekranı

MTV nedir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2018 yılı son ödeme tarihi ne zaman? 2018 yılı MTV ikinci taksidi son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl hesaplanır? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? MTV 2018 son ödeme tarihi ne? MTV 2018 ikinci taksit ödeme tarihi ne zaman? soruların yanıtları haberimizde. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödeniyor. MTV’de ilk taksitler geçtiğimiz Ocak ayında ödenmişti. İkinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibari ile başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne getirilen zam sonrası, araç kullanıcıları MTV tarihlerini yakından takip etmeye ve MTV ödeme tarihlerini kaçırılmamaya özen göstermeye başladı. MTV 2018 son ödeme tarihi! MTV 2018 ikinci taksit ödeme tarihi - 2018 MTV hesaplama araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle MTV'ye yapılan zam sonrası, araç sahipleri borçlanmamak için MTV 2018 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. İşte MTV 2018 ödeme tarihiyle ilgili merak edilenler...



MTV NEDİR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.



Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.









MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?



Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit halinde ödenir. 2018 yılının ilk MTV taksidi geçtiğimiz Ocak ayı itibari ile ödenmiş oldu. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz itibari ile başlamış oldu. MTV ikinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2018. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.



MTV 2018 İKİNCİ TAKSİDİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Motorlu taşıtlar vergisi - MTV 2018 Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. MTV 2018 İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödeniyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte motorlu taşıt sahipleri özellikle MTV 2018 ikinci taksidinin ödeneceği tarihi araştırıyor.



İşte MTV 2018 ödeme tarihleri:



MTV 2018 ilk taksit: MTV 2018 ilk ödeme tarihi 31 Ocak itibrıyla sona erdi

MTV 2018 ikinci taksit: Ödemeler 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak



Motorlu Taşıtlar Vergisi - MTV ödemeleri farklı şekillerde yerine getirilebilir. MTV ödeme yöntemlerinden bazıları şöyle:



MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödemek.



Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapmak.

Motorlu taşıt sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "gib.gov.tr" adresinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirler









MTV 2018 ÖDEMESİ HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR?



MTV araçların yılına ve motor hacmine göre hesaplanırken, yeni yasa ile bunlara bir de taşıt değeri eklendi. Araçların vergisiz fiyatı olarak tanımlanan taşıt değeri, 2018 yılından itibaren MTV'yi belirleyecek üç unsurdan biri olacak. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.



2018 MTV TABLOSU ŞÖYLE:



MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.



2018 MTV GECİKME CEZASI NE KADAR?



MTV borcunun ilk taksidini son gün olan bugün de ödemeyen araç sahiplerine gecikme cezası uygulanacak. Gecikme cezası hesaplamasında 2018 yılı için aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanacak.



Bu durumu örneklendirmemiz gerekirse;

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 0-1300cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 743 lira, ilk taksit ödemesi ise 371,5 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 5 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 0-1300cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 518 lira, ilk taksit ödemesi ise 259 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 4 lira oluyor.

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 1301-1600cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 1.294 lira, ilk taksit ödemesi ise 647,00 lira oluyor. ilk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 9 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 1301-1600cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 970 lira, ilk taksit ödemesi 485,00 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 7 lira oluyor.

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 4001-25000cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 29.483 lira, ilk taksit ödemesi ise 14 bin 741 lira oluyor. İlk taksit MTV tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 206 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 4001-25000cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 22.109 lira, ilk taksit ödemesi ise 11 bin 54 lira oluyor. İlk taksit MTV tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 154 lira oluyor.







MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.







MTV HESAPLAMA



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.



DİKKAT: Yukarıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aittir.



HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?



MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanıyor.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



MTV, 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



MTV, 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira.



2018’DEN ÖNCE TESCİL ETTİRİLEN ARAÇLAR İÇİN;



31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV’yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek. Buna göre 31 Aralık 2017’den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018’den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.



Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.



Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, borçlarının silindiği tarih itibariyle trafik tescil kaydı yapacak. Bu takdirde silinen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) adıyla tahakkuk etmiş sayılacak ve ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilecek.



Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26 Aralık 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257'nci maddesi gereğince cezalandırılacak.