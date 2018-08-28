Esed rejiminin Dışişleri Bakanı'ndan komik açıklama: Hatay'ı geri alacağız

Suriye’de 7 yıldır süren iç savaşta çoğunluğu sivil binlerce kişi hayatını kaybetti. Zulüm ve baskıyla halkı canından bezdirip iş savaşa neden olan katil Esed rejiminin imdadına Rusya ve İran yetişti. Bu yardım olmasaydı Esed yönetimi muhalif güçler tarafından kısa sürede alaşağı edilecekti. Bu gerçeğe rağmen kukla rejim, hayal dünyasında yaşamaya devam ediyor. Bunun son örneği Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in küstah Türkiye açıklaması oldu.

‘ZORLA ALACAĞIZ’

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Bakan Muallim, Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde bir evin balkonunda otururken görünüyor. Bulunduğu yerden görünen Hatay'ı işaret eden kendini bilmez bakan “İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız” şeklinde küstah bir açıklama yapıyor. Videonun El Cezire televizyonunun Suriye'deki muhabiri Saad Abedine tarafından paylaşıldığı öğrenildi. Muallim’in bu hadsiz tavrı sert eleştirilere neden oldu.

İRAN’LA ANLAŞTILAR

Bu arada İran, Suriye rejimine yaptığı yardımların karşılığını almak için harekete geçti. Önceki gün Şam’a giden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Beşar Esed ve Suriyeli mevkidaşı Ali Abdullah Eyüb’le görüştü. Tasnim haber ajansının aktardığına göre Hatemi “Suriye kriz aşamasından çıkıyor ve yeniden inşa aşamasına giriyor” ifadelerini kullandı. Görüşmede iki ülke arasında askeri işbirliği ve Suriye'nin yeniden inşası anlaşması imzalandığı kaydedildi.

AKDENİZ ISINIYOR

Trump yönetiminin ABD’nin müttefik güçlerle Suriye’yi yeniden vurabileceğini açıklaması bölgede gerilimi artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkesinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Suriye’de Beşar Esed'in yönetimde kalmasının “feci bir senaryo” olacağını söyledi. Macron, Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını da kaydetti. Bu arada Rusya, Suriye'nin İdlib kentinde militanlar tarafından sivillere karşı kimyasal silah kullanılacağını iddia etmesinin ardından Akdeniz'e Kalibr füzesi donanımına sahip 2 fırkateyninin yanı sıra bir mayın gemisi daha gönderdi.

(Güneş)