Mucit müfredatı
MEB, ilk ve ortaokullarda ‘mucit’ eğitimi başlatıyor. Yeni müfredata göre öğrenciler 4. sınıftan itibaren ‘fen ve mühendislik uygulamaları’ kapsamında bilimsel ürün icat edecek.
Kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul fen bilimleri müfredat taslağında, reform niteliğinde uygulamalara yer verildi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni müfredat taslağında, fen bilimleri dersinin öğretim programında, fen okuryazarı olarak girişimci ruha sahip yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek hedefi konuldu. Yeni müfredat taslağında, ilkokul 3. sınıflardan itibaren okutulan fen bilimleri derslerindeki ünite konularının sıralaması değiştirildi. Öğrenciler, fen bilimleri derslerine ilk kez 3. sınıflarda biyolojiyle başlayıp fizik, kimya ve astronomiyle devam ederken, yeni müfredat taslağında bu farklı hale getirildi.
MÜHENDİSLİK UYGULAMASI
Yeni müfredatta, öğrencilerin fen bilimleri derslerine ilk olarak astronomiyle (evren ve dünya) başlaması, daha sonra biyoloji, fizik ve kimya gibi dersler alması planlandı. Önemli değişikliklerden biri de tüm eğitim kademelerinde okutulan fen bilimleri dersine, 4. sınıftan itibaren ‘fen ve mühendislik uygulamaları’ adı altında bilim uygulamalarını kapsayan yeni konunun eklenmesi oldu. Öğrenciler, 6. sınıftan itibaren ise geliştirdikleri bilimsel ürünleri pazarlamak için stratejiler oluşturacak, tanıtım için gazete, internet veya televizyon reklamı tasarlayacak, böylece yenilikçilik ve girişimcilik eğitimine de başlangıç yapacak.
Şişirilen nota ağır ceza var
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. Düzenlemeye göre, haksız notlar vererek öğrencilerin başarı durumlarını etkilediği tespit edilen okullara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince ilk etapta brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacağı, aynı fiilin tekrarı halinde ise bu cezanın 5 kat artırılarak uygulanacağını bildirildi.
EĞİTİM İZNİ İPTAL OLACAK
Yetkililer, ‘Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tespit edilen özel okulların kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek’ bilgisini paylaştı. MEB yetkilileri bu değişiklikle kamuoyunda, özel okullarda ‘şişirilmiş notlar’ verildiği yönündeki şikayetlerin etkili bir şekilde önüne geçilmesinin amaçlandığını vurguladı.
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