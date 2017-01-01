Müezzinoğlu: Masum insanların katledilmesiyle insanlık vicdanı katlediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı açıklamada, "Hiçbir insani değerle bağdaşmayacak bu tür eylemler esasında insanlık suçu olarak değerlendiriliyor ama ne yazık ki bu terör eylemlerine karşı medeni dünyanın duruşunu da insan vicdanı tekrar tekrar sorguluyor. Bugün Türkiye'mizde veya dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan terör eylemlerine baktığımızda, esasında çok farklı hesapların sonucu insanların katledilmesiyle hele hele masum insanların katledilmesiyle insanlık vicdanı katlediliyor, insanlık katlediliyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın çok daha güçlü sahip çıkması gerektiğine inanıyorum"

Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Terör eylemlerini örgütleyenler de şunu bilmeliler ki yarın bu tür hadiseler onların da başına gelir, onların başına geldiğinde de bu millet yine 'Ah ne güzel oldu' demez. Orada da yine insanlık katliamı deriz. Orada da yine vicdanımız acır ve kanar. Dolayısıyla merkeze insanı alan, insanı yaşatmayı, yüceltmeyi alan bir anlayışa, 'medeniyim' diyen dünyanın çok daha güçlü sahip çıkması gerektiğine inanıyorum."

"Birlik ve beraberlik içinde bu hain eylemlerin üstesinden geleceğiz"

Türkiye'deki terör eylemlerinin bu millet, ülke ve devlet üzerine olduğunu belirten Müezzinoğlu, "Yine farklı argümanlarla, farklı figürlerle, farklı noktalarla ama perdenin arkasını analiz ettiğimizde esasında hesabın net olduğunu gördüğümüz olayları yaşıyoruz. Bu farklı noktalardan farklı muhataplarla ve farklı argümanlarla yapılan bu terör eylemlerinin esasında perde arkasındaki organizasyonunun milletin kaderiyle ilgili olduğunu, bu ülkenin geleceğiyle ilgili olduğunu okuyan bir milletimiz var. Bunun üstesinden gelecek bir dirayetimiz var. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu hain eylemlerin üstesinden gelecek, bu hain terör eylemlerini organize edenler de bu gücü umut ederim ki bundan sonra kendilerinde bulamayacaklardır." dedi.