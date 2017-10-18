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Müftülere nikah kıyma yetkisi veren madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Müftülere nikah kıyma yetkisi veren madde kabul edildi.

  • İHA
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TBMM Genel Kurulu'nda 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul ili Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi kabul edildi.

 

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