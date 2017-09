Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu sevenleri tarafından merak ediliyor. Yapımcıdan beklenen ilk açıklama geldi. Heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yarın başlıyor. ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekrana dönüyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 5 Eylül Salı günü atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte o ayrıntılar...







HER SEZON BÜYÜK BAŞARI!



Müge Anlı ile Tatlı Sert bugüne kadar; 1659 kayıp buldu, ayrı düşmüş 206 aileyi birbirleriyle kavuşturdu, 75 cinayet dosyası aydınlattı.



Kaybolma riski yüksek kişileri güvence altına almak için başlattığı Sevgi İzi projesiyle; 32 Bin 135 kişiye Sevgi İzi uygulaması yapıldı. Sevgi İzi sayesinde 85 kayıp çok kısa bir süre içinde bulundu, 230 gönüllü Sevgi İzi uygulayıcımızla Türkiye’nin 81 ili ile birlikte Azerbaycan ve Avrupa’da da proje yer almaya başladı.



Müge Anlı ve ekibi, ele aldığı cinayet ve kayıpların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardımlarını sürdürdü. 754 akülü ve 6 Bin 550 tekerlekli olmak üzere toplam, 7 Bin 304 sandalye dağıttı. 8 Bin 163 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yaptı ayrıca; 299 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı göndermeyi de ihmal etmedi. 5 aileyi ev sahibi yapan, 10 ailenin de evini baştan aşağıya yenileyen Anlı, program içerisinde giydiği 1080 adet elbisesini de ihtiyaç sahiplerine göndererek yüzlerdeki gülümseye sebep olmaya devam etti. Yaptığı her yayınla çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla 5 Eylül Salı sabahı ATV’de.





MÜGE ANLI KİMDİR?



2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.



Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.



Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.