Muğla Datça deprem şiddeti kaç (Kandilli son depremler)

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşların merak konusu. Muğla Datça’da deprem meydana gelmesinin ardından yine son depremler listesi aratılmaya başlandı. Muğla Datça deprem şiddeti kaç? Ege’de 2017 yılında sık sık depremler meydana geliyor ve dolayısıyla son depremler açıklamaları hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD’tan geliyor.

Son depremler listesinde Muğla’da meydana gelen deprem de girdi. Muğla Datça deprem şiddeti kaç? AFAD açıklamasına göre saat 23.17' de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem mi oldu sorusu son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Vatandaşlar yaşanan sarsıntılarla ilgili Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar.

SON DEPREMLER

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur? Türleri Nelerdir?

Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı olayıdır. Bu sarsıntının boyutu yer altındaki sismik hareketlerin büyüklüğüne göre, yer yüzünde kırılma olarak kendini gösterir. Hayatı olumsuz şekilde etkileyen doğal afetlerden biri olan deprem hakkında bilmediklerinizi makalemizde detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Farklı şiddetlerde meydana gelen depremler bazen çok hafif sallantı şeklinde bazen de büyük tsunamilere sebep olacak kadar şiddetli olmaktadır. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde çok büyük şiddette bir deprem meydana geldiyse bu tsunami, volkanik hareketler ve toprak kaymaları gibi birçok doğa olayını da tetikleyebilmektedir.

Dünyanın en etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkemizde de irili ufaklı birçok deprem meydana gelmektedir. Geçmişte yaşanılan büyük depremlerde ciddi sayıda can ve mal kaybı olmuş, birçok yer yaşanılamayacak hale gelmiştir