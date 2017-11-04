Muğla deniz polisi terör örgütünün sızma girişimlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından deniz birimlerinin standardizasyon ve uyumunun sağlanması amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da Deniz Liman Şube Müdürlükleri kuruldu. Daha önce büro amirliği statüsünde görev yapan deniz polisi, daha etkin bir hale getirilerek 6 ay önce denize indi. Her üç ilçede 2’şer bot ve 15’er personelle 7 gün 24 saat deniz üzerinde denetim yapan deniz polisi, Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçesinde 6’sı ölü 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Muğla'nın tüm kıyı şeridinde 6 bot ve 45 personelle gerçekleştirilen uygulamalarla FETÖ/PYD, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri ile Türkiye üzerinden başka ülkelere geçmek isteyen terör örgütlerinin yapılanmasını önlemek başta olmak üzere insan ticareti, göçmen kaçakçılığını engellemek ve Türkiye'ye deniz yolu ile giriş-çıkış yapanların seyahat belgeleri incelenip usulsüz geçişlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca; Göcek Limanı’nda Türkiye’ye giriş- çıkış yapmak isteyenlere ait eşyalarının denetiminin daha kolay yapılması ve iş gücü kayıplarının önüne geçilmesi ile yat turizminin gelişmesine katkı sağlanması hedefiyle Göcek Liman Deniz Hudut Kapısı işlevini yürütecek olan Fethiye Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı Göcek Grup Amirliği fiziki alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Deniz ve sahil şeridinde yapılan denetimler hakkında bilgi veren Deniz Liman Şube Müdürlüğü birinci bot kaptanı Polis Memuru Mehmet Yılmaz; “Deniz Liman Şube Müdürlüğü 6 ay önce kurudu. İl Emniyet Müdürümüz Hakan Çetinkaya'nın talimatlarıyla hizmetlerin daha hızlı ve verimli hale getirilebilmesi için deniz polisi daha aktif hale getirildi. Denizde her türlü olaya müdahale etmek için Fethiye’de şu anda 2 tane botumuz var. Denizdeki asayiş olayları, özellikle terör örgütlerinin denizden ülkemizi hedef almalarına yönelik saldırıları, kaçakçılık olaylarına deniz üzerinden müdahale edebilecek ekipmana sahip durumdayız. Yetkilerimiz Sahil Güvenlik ile aynı. Sahil Güvenlik ile koordineli çalışıyoruz. Deniz üzerinde tekne ve kaçak balıkçılık denetimleriyle denizde meydana gelebilecek her türlü olaylara müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Muğla’ya sızan 10 terörist etkisiz hale getirilmişti

Ekim ayı başında Suriye’nin Lazkiye kentinden Muğla’nın Seydikemer ilçesine Akdeniz üzerinden tekneyle gelen 4 PKK’lı terörist ile onlara yardım eden 3 şüpheli buluşma noktasında düzenlenen operasyonla yakalanmış, olaydan 1 gün sonra Köyceğiz ilçesi Toplarlar bölgesinde çıkan çatışmada ise 5 terörist ölü ele geçirilmişti. Kaçan 2 teröristten biri ise EYP hazırladığı sırada meydana gelen patlamada ölü olarak ele geçirilmişti.

Muğla’da geçen hafta 6’sı ölü, 4’ü sağ olarak yakalanan PKK’lı teröristlerin, 2 kardeşi dağda olan Suriye uyruklu ‘Fuat’ kod adlı Ebu Reşit yönetiminde Lazkiye’den Türkiye’ye getirildiği ortaya çıkmış ve terör örgütünü sızma girişiminde kullanılan “Santo” adlı teknenin Lazkiye’den Türkiye’ye 1,5 ayda 6 sefer yaptığı belirlenmişti.