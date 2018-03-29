Muğla emniyetinin yaptığı göçmen kaçakçılığı operasyonunda yurtdışına kaçmaya çalışan 2 terörist yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmaya çalışan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Muğla polisi, çeşitli tarihlerde ve farklı şehirlerde 17 ayrı göçmen kaçakçılığı olayına suç üstü yapılmış, toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleri ile birlikte yakaladı. Operasyonlar da göçmen kaçakçısı 20 organizatörde gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilden 20 organizatörden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında, illegal yollardan kaçırılmaya çalışılan PKK terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan iki şahsında olduğu öğrenildi. 2 teröristin yurtdışına kaçmak üzereyken Muğla polisince yakalandığı öğrenildi.

36 kişi yakalandı

Yapılan operasyonların devamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğünce ortaklaşa, bugün sabah, Muğla merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, belirlenen 82 şüpheliden 43 hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yapılan operasyonda; organizatörden 36'sı, Muğla polisi tarafından yakalandı. Son zamanların en geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüphelinin aranmasına devam ettiği öğrenildi.