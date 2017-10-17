Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Urfa ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyon kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden ikisinin aktif çalışan memur olmak üzere, farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin tamamının ByLock programı kullandığı açıklandı. Şüphelilerden bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya'da hesap açtıkları tespit edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA