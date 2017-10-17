Muğla merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başladı

Operasyon kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden ikisinin aktif çalışan memur olmak üzere, farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin tamamının ByLock programı kullandığı açıklandı. Şüphelilerden bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya'da hesap açtıkları tespit edildi.