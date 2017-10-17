Muğla merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başladı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Urfa ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden ikisinin aktif çalışan memur olmak üzere, farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin tamamının ByLock programı kullandığı açıklandı. Şüphelilerden bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya'da hesap açtıkları tespit edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.