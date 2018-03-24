Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Muğla merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Gözaltındaki muvazzaf askerlerden 16'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.