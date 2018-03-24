Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Muğla merkezli FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan ikisi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan ikisi tutuklandı.
 
Gözaltındaki muvazzaf askerlerden 16'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
 
Zanlılardan ikisi tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa´da rehine krizi: Bir polis vuruldu

Fransa´da rehine krizi: Bir polis vuruldu

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA