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Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 15 tutuklama

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

  • AA
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçeleri ile İzmir, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş ve insan ticareti yaptıkları iddia edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçeleri ile İzmir, Van ve Yalova'da şüphelilerden 14'ü gözaltına alınmıştı.

 

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