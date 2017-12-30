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Muğla polisinden sahte içki operasyonu

Yeni yıl öncesi il genelinde uyuşturucu ve sahte içki operasyonlarını sıklaştıran Muğla Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik ekipleri uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirdi.

  • İHA
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KOM Şube Müdürlüğünce tüm ilçelerde eğlence mekânlarında ve işletmelerde yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretim olarak tabir edilen sahte ve kaçak alkollü ürünlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Yapılan denetimlerde, 793 şişe sahte şarap, 94 şişe değişik markalarda sahte rakı, 47 şişe kaçak viski, 20 litre etil alkol,  2 litre anason ile sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda bidon, şırınga ve düzenek ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 7 işyerine idari işlem, 11 şüpheliye ise adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

 

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