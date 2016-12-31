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Muğla Valisi, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas ilçesinde evi yanan şehit ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas ilçesinde evi yanan şehit ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Menteş Mahallesi'ndeki eve beraberinde eşi Hülya Çiçek'le gelen Vali Çiçek, yanan evde incelemelerde bulundu.

Şehit ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Çiçek, yangını duyduğu anda ilgililere gereken talimatları verdiğini aktardı.

"Devletimiz her zaman yanınızda"

Olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Çiçek, "Devletimiz her zaman yanınızda. İlk duyduğumda hemen arkadaşları yönlendirdim. Ne eksiğimiz varsa hemen giderelim dedik. Siz şehidimizin bize emanetisiniz. Sizlere hiçbir sıkıntı çektirmemek için devleti hemen seferber ederiz. Şehidimizin bir kez daha ruhu şad olsun." dedi.

Ailenin geçici olarak hazırlanacak başka bir eve taşınma teklifine ise Şehit babası Mehmet Aydın, hayvanlarının bulunması nedeniyle geçemeyeceklerini bildirdi.

"Bizi hiç kimse yalnız bırakmadı"

Aydın, yangın sonrası başta Vali Amir Çiçek olmak üzere, devletin kurumlarının kendileri ile çok yakından ilgilendiğini ve sürekli yanlarında olduklarına işaret ederek, "Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç kimse yalnız bırakmadı. Allah herkesten razı olsun. Valimiz ziyaretleri ile bizi mutlu etti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, ailenin tüm ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini vurgulayarak, aileye çamaşır makinesi hediye etti.

 

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