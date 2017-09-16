Çanakkale'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Edremit Körfezi açıklarında bugün saat 11.12'de, yerin 13.5 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinde pek hissedilmeyen depremin herhangi hasara da yol açmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin, Ege Denizi açıklarında meydana geldiğini ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
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