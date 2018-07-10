Muğla'da turizm sezonu nedeniyle yoğunlaşan trafik helikopterle denetlenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımlı helikopter, turizm sezonu boyunca Muğla Emniyet Müdürlüğü hizmetine verildi.

Helikopter, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ile Muğla-Aydın, Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarında kontrol yapacak, yakın araç takibi, hatalı sollama gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek.

AA ekibi, ilk denetimini yapan özel helikopterde yer alarak, uygulama faaliyetini görüntüledi.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler kara ekiplerine bildirildi, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

Denetimlerde Muğla-Antalya yolunda geçen sene 24 kişinin yaşamını yitirdiği freni boşalan midibüs faciasının meydana geldiği Sakar rampasında uygulama yapan helikopterdeki görüntüler, özel bir donanımla canlı olarak Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki uygulama noktasına aktarıldı. Belirlenen araçların plakaları tespit edilip durduruldu.

Durdurulan bazı sürücüler, helikopterden tespit edildiklerini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemezken uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

"Yaz sezonu boyunca görev yapacak"

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Hüseyin Başkan, Muğla ve turistik ilçelerinde yaz sezonunda yaya ve araç trafiğinde büyük artış yaşandığını söyledi. Başkan, bu amaçla turistik güzergahlarda turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede yapma kararı alındığını bildirdi.

Kural ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 24 saat esasına dayalı denetimlerinin sürdüğüne işaret eden Başkan, şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda da sivil denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Helikopterle kaza riski fazla olan bölgeler ve turistik güzergahlarda denetimlerin başladığını aktaran Başkan, uygulamalarda özellikle trafik kurallarını ihlal eden araçlar, hatalı sollama ve yakın takiplerin havadan kontrol edileceğini bildirdi.

"Termal kamerayla geceyi gündüz yapıyor"

Uygulamadaki amacın, halkın zarar görmemesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle devam etti:

"Herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek ve sezonu rahat atlatmak için en üst seviyede uygulama yapıyoruz. Helikopter, Havacılık Dairesi Başkanlığımızdan geldi. Turizm sezonu boyunca tahsis edildi. Donanımlı, termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabiliyor. Yaklaşık bin 500 metrelik menzilden plaka okuma sistemine sahip. Sadece trafik değil, asayiş ve bölgede yaşanacak olumsuzluklar gibi her türlü olaylarda hizmet verecek."

Havacılık Daire Başkanlığı Hava Bakım İşletme Şube Müdürlüğünde görevli pilot komiser Oğuzhan Kof ise yaz sezonu boyunca nüfus artışının yoğun olduğu turizm merkezlerinde karada görev yapan ekiplere destek vermek üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

Muğla ve ilçelerinde yaz sezonun nedeniyle nüfus artışı yaşandığını ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışma yürüteceklerine değinen Kof, "Sezon boyunca, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi suçlarda karada görev yapan ekiplere yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Kof, helikopterde bulunan gelişmiş kamera sistemi sayesinde gece şartlarında dahi yüksek çözünürlüklü görüntü alarak, yakın mesafeden aracın plaka, rengi ve türünü belirleyebildiklerini kaydetti.