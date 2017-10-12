Muğla'da 113 kaçak ile 7 organizatör yakalandı

Milas'ın Güllük Körfezi açıklarındaki Salih Adası önlerinde, geçen 10 Ekim'de saat 20.00 sıralarında, sahil güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir tekneyi durdurdu. Teknede yapılan kontrolde 9'u Hindistan, 33'ü Bangladeş, 25'i Myanmar uyruklu toplam 67 kaçak ile organizatör oldukları ileri sürülen Ukrayna uyruklu 2 kişi yakalandı.

Bir gün sonra saat 06.00 sıralarında Güllük Körfezi'nde sahil güvenlik ekipleri, şüphelendikleri bir tekneyi durdurmak istedi. Ancak, teknenin kaptanı ekiplerin sesli ve görsel uyarılarına rağmen durmayıp, seyrine devam etmek istedi. Bunun üzerine ekipler, müdahale edip tekneyi durdurdu. Yapılan aramada biri İran, 27'si Suriye uyruklu toplam 28 kaçak ile organizatör oldukları sanılan Ukrayna uyruklu 2 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de 11 Ekim'de saat 01.00 sıralarında içinde kaçakların bulunduğu belirlenen 'Checkmate-1' isimli sürat teknesini Turunç Koyu'nda durdurmak istedi. Ancak, ihtara uymayan sürat teknesi, kısa kovalamacanın ardından durduruldu. Teknedeki aramada 18 Suriyeli ile organizatör oldukları değerlendirilen 3 Türk yakalandı.

Yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 113 kaçak ile organizatör oldukları sanılan 4'ü Ukraynalı, 7 şüpheli polis ve jandarma ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan insan kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla süreceği bildirildi.