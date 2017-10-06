Muğla'da 1,5 milyon liralık ziynet eşyası hırsızlığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumcudan 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan tezgahtar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.