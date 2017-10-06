Muğla'da 1,5 milyon liralık ziynet eşyası hırsızlığı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumcudan 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan tezgahtar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
İçmeler Mahallesi'nde Mehdi Yardımcı'ya ait kuyumcu dükkanından çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan ve piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu belirtilen ziynet eşyasının çalındığı polise bildirildi.
İhbar üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının çalışmadığı belirtilen dükkanda, parmak izi araştırması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir ay önce kuyumcuda işe başlayan tezgahtar M.Ç'yi (38) iş yerinde gözaltına aldı.
Sorgusunda ziynet eşyalarının yerini gösterdiği belirtilen M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
M.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, ziynet eşyalarının kuyumcuya teslim edildiği öğrenildi.
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