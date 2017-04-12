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Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 18 kaçak göçmen yakalanıp göç idaresine gönderildi.

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Marmaris açıklarında yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Kadırga Burnu mevkisi açıklarında bir sürat teknesini durdurdu.

18 KAÇAK YAKALANDI

Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 17 sığınmacı ve bir Iraklı yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı rıhtımına getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek verildi.

Kaçak göçmen ve sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından Muğla Göç İdaresine götürüldü.

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