Muğla'da 24 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddia edilen 2 kişi de gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak göçmenlerin Yunan adalarına götürüleceği bilgisine ulaşan polis, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkisi'nde 34 HH 9627 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu.
Minibüste 1'i İran, 3'ü Lübnan, 20'si Suriyeli 24 kişi yakalandı.
Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri iddia edilen Türk vatandaşı M.F.K. (48), Suriyeli A.A. (37) ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.