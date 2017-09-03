Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddia edilen 2 kişi de gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak göçmenlerin Yunan adalarına götürüleceği bilgisine ulaşan polis, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkisi'nde 34 HH 9627 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu.

Minibüste 1'i İran, 3'ü Lübnan, 20'si Suriyeli 24 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri iddia edilen Türk vatandaşı M.F.K. (48), Suriyeli A.A. (37) ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrailli belediye başkanı camiye baskın düzenledi! Müslümanları darp etti

İsrailli belediye başkanı camiye baskın düzenledi! Müslümanları darp etti

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA